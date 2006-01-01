Изготовление тентов

пошиве тентов

производство тентов

- то, чем мы занимаемся уже много лет. За время активной деятельности были разработаны уникальные технологии, которые с успехом применяются при. А современное оборудование позволяет сделатьбыстрым и недорогим. Именно благодаря этому вы получаете не только качественную продукцию, но и за сравнительно небольшие деньги.

Если вас интересует продажа тентов оптом на регулярной основе, обязательно свяжитесь с нашими менеджерами и требуйте скидку! Предложение действует как для частных клиентов, так и для корпоративных. С нашей продукцией вы всегда обеспечите безопасность строительной площадки или любого другого объекта, для которого ее приобретаете.

Брезент

и другие подобные покрытия, которые еще не так давно применялись в производстве, уходят в прошлое из-за своей громадности, дороговизны и ненадежности.

Тенты

применяются и в масштабном долгосрочном строительстве, и в быту. Автомобильные тенты идеально подходят для использования в любом регионе нашей страны. Им не страшны ни сибирские морозы, ни горячие лучи сочинского солнца. Мы регулярно получаем восторженные отзывы от автолюбителей из разных уголков нашей страны.

С помощью тент укрытия вы сможете создать палатку для временного расположения или укрыть аппаратуру, оборудование и всю площадь объекта, на котором проводятся буровые работы. Ассортимент наших тентов очень широкий и подойдет для использования в любой сфере деятельности.

В производстве применяется качественная тентовая ткань. Это -

ткань ПВХ

, тарпаулин, Оксфорд и многие другие. Прошли те времена, когда термин “тент” был синонимом слову “навес”. Сейчас тенты упрощают производственные процессы, делают их более безопасными, а в отдельных случаях (например, при использовании в грузовом автотранспорте) являются неотъемлемой частью транспортного средства.

Наши тенты

- это уникальное сочетание прочности, небольшого веса и приемлемой стоимости. Мы гарантируем индивидуальной подход к каждому клиенту, принимаем оплату удобным именно вам способом и будем рады доставить продукцию в любую точку нашей страны надежной транспортной компанией.