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Тенты

тентТент укрытие это надежное укрытие для строительных площадок и стройматериалов.
Тент пвх позволяет предотвратить попадание влаги, а так же сохраняет температурный режим хранения.
Наша компания производит изготовление тентов только из качественных прочных тканей.
Строительные и утепленные тенты для строительных площадок это наша специализация вот уже 5 лет.

Производство и продажа оптом и в розницу


Обращаем ваше внимание на то что мы изготавливаем не только тенты из брезента и пвх, но так же тарпаулин, так называемые  полиэтиленовые тенты.

Брезент

брезентБрезент любого цвета и размеров.

Огнеупорный брезент ОП - для защиты от огня, попадания искр, брызг расплавленного металла, контакта с раскаленными деталями.
Водоупорный брезент ВО - для защиты от влаги, сырости и атмосферных осадков.

Вы можете купить брезент в рулоне или заказать брезентовый полог по вашим размерам.

Оптовые поставки для снабженцев и дилеров.
фасадная сетка

Фасадная сетка строительная


Фасадная сетка строительная - незаменима при реконструкции и отделке фасадов зданий.

Фасадная сетка по оптовым ценам только у нас.

Фасадная сетка продается в рулонах.

Фасадная для строительных лесов со СКИДКОЙ 20% производства России Кореи и Европы - сетка препятствует попаданию строительного мусора на прилегающую территорию.

Мы предлагаем вам фасадную сетку производства России, Кореи, Европы.
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