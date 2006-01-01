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Тент ПВХ

Изготовим под заказ тенты из материала с пропиткой поливинилхлорид. У нас широкий выбор плотности от 300 до 900 гм2. Возможно исполнение с огнестойкой или морозостойкой пропиткой. Стандартные размеры 2х3, 3х5, 3х6, 3х10, 3х15, 3х20, 4х6, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30, 30х30 м.
Тент ПВХ это прорезиненный тентовый материал, состоящий из синтетической основы и двухсторонним ПВХ нанесением, бывает разной плотности 500-1100 г./м2. Качественный и прочный тент ПВХ изготавливают из синтетического материала высокого качества. Его специально обрабатывают при помощи полимерного состава, для улучшения его характеристик. Он поможет улучшить характеристики и износоустойчивость тента ПВХ. Изделие не подвергается негативному механическому воздействию. Тент не деформируется под прямыми солнечными лучами. Материал можно использовать при разных температурах: от -60 до +90 градусов Цельсия.
Как выбрать тент ПВХ
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Производство тентов ПВХ

Производство тентов ПВХ осуществляется по особой технологии. Поливинилхлорид является наилучшим композиционным материалом. Купить можно однослойные и двухслойные тенты. Они состоят из капрона, лавсана, нейлона и ПВХ.
Во время производства тента ПВХ особое внимание уделяют качеству проварки сварного шва (около 40 мм). Его проваривают при помощи горячего воздуха. Благодаря такой методике сваренный шов получается плотным, герметичным и качественным. Чтобы тент ПВХ прослужит длительное время, по периметру ткань подгибают в два слоя, дополнительно проваривают.
По периметру в двойную ткань монтируют люверсы или специальные кольца. Согласно установленным стандартам качества стандартный шаг 50 см. Оптимальный диаметр люверса 12 мм. Каждый человек сможет выбрать наиболее оптимальный вариант. Также можно заказать расположение люверсов по своему желанию.

Для производства тентов и пологов используют ПВХ ткань маркировки Г1. Она обладает низким уровнем горючести. У нас можно купить тенты, поверхность которых дополнительно покрыта лаком. Это покрытие защищает материал от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Лучше выбирать тент ПВХ, который во время производства покрывался лаком, потому что такое покрытие способно исключить возможное налипание грязи, а также сажи.


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У нас Вы можете купить ПВХ тенты стандартных размеров 3х5, 4х6, 6х8 и 8х10 м. Но мы готовы изготовить под заказ, в кратчайшие сроки тент любой плотности, размера и конфигураций.

Мы предлагаем

тент ПВХ 300 гм2
Тент ПВХ 300 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 300 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
165 руб/м2
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тент пвх огнестойкий 300 гм2
Тент ПВХ огнестойкий 300 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 300 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
185 руб/м2
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тент ПВХ 400 гм2
Тент ПВХ 400 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 400 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
190 руб/м2
Подробнее
Тент ПВХ огнестойкий 400 гм2
Тент ПВХ огнестойкий 400 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 400 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
215 руб/м2
Подробнее
тент ПВХ 500 гм2
Тент ПВХ 500 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 500 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
210 руб/м2
Подробнее
Тент ПВХ огнестойкий 500 гм2
Тент ПВХ огнестойкий 500 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 500 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
230 руб/м2
Подробнее
тент ПВХ баннер 500 гм2
Тент ПВХ баннер 500 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 500 г/м2
Рабочая температура: от -30 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Китай
190 руб/м2
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тент ПВХ односторонний 550 гм2
Тент ПВХ односторонний 550 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 550 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
215 руб/м2
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Тент ПВХ 650 гм2
Тент ПВХ 650 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый, белый, желтый, оранжевый, красный, зеленый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
225 руб/м2
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тент ПВХ морозостойкий 650 гм2
Тент ПВХ морозостойкий 650 гм2
Свойство: Морозостойкий
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -55 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
250 руб/м2
Подробнее
тент пвх огнестойкий 650 гм2
Тент ПВХ огнестойкий 650 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: черный, синий
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м м
Производство: Беларусь
250 руб/м2
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тент пвх огнестойкий морозостойкий 650 гм2
Тент ПВХ огнестойкий, морозостойкий 650 гм2
Свойство: Группа Г1, морозостойкий
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -45 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: черный, синий, серый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Беларусь
285 руб/м2
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Тент ПВХ камуфляж 650 гм2
Тент ПВХ камуфляж 650 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: камуфляж
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
350 руб/м2
Подробнее
тент ПВХ 750 гм2
Тент ПВХ 750 гм2
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 750 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый, белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
265 руб/м2
Подробнее
тент пвх 900 гм2
Тент ПВХ 900 гм2
Свойство: Высокая плотность
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 900 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый, белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
310 руб/м2
Подробнее
тент пвх морозостойкий 900 гм2
Тент ПВХ морозостойкий 900 гм2
Свойство: Морозостойкий
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 900 г/м2
Рабочая температура: от -55 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый, белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Россия
365 руб/м2
Подробнее
Тент ПВХ огнестойкий 900 гм2
Тент ПВХ огнестойкий 900 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 900 г/м2
Рабочая температура: от -35 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий, серый, белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Росссия
350 руб/м2
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тент пвх корея 650 гм2
Тент ПВХ Корея 650 гм2
Свойство: Высокого качества
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -45 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: любой
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Корея
350 руб/м2
Подробнее
тент ПВХ Корея 900 гм2
Тент ПВХ Корея 900 гм2
Свойство: Высокая плотность
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 900 г/м2
Рабочая температура: от -45 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: любой
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Корея
550 руб/м2
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тент ПВХ Корея огнестойкий 650 гм2
Тент ПВХ Корея огнестойкий 650 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 650 г/м2
Рабочая температура: от -45 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Корея
390 руб/м2
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тент пвх корея огнестойкий
Тент ПВХ Корея огнестойкий 900 гм2
Свойство: Группа горючести Г1
Материал : ГОСТ 29151-91
Плотность : 900 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +90 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2х3........30х30 м
Производство: Корея
540 руб/м2
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фурнитура для тентов пвх
Виды крепления для тентов

При изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.

Цвета тканей ПВХ

Ткань ПВХ, используемая для пошива тентов, представляет собой материал из прочно переплетенных полимерных нитей, с нанесенных с обоих сторон слоем поливинилхлорида. Тентовая ПВХ ткань полностью отвечает ныне действующим санитарно-гигиеническим нормативам. Цветовая гамма предлагаемых материалов обширна. По желанию заказчика наша компания изготовит ПВХ тенты определенного цвета и стиля, вписывающиеся в фирменный стиль компании заказчика.

ткань пвх
Ткань ПВХ

Ткань ПВХ используется при изготовлении разнообразных тентовых конструкций. Из нее изготавливаются тенты для автомобильного транспорта, в том числе, кузовные и для прицепов, тенты покрывала и т.п. Зачастую этот материал применяется как защитные конструкции и покрытие ангаров, зернохранилищ, спортивных площадок, промышленных складов, автостоянок, теневых навесов и т.д.

Применение тентов из ПВХ

Купить тенты ПВХ можно в нашем каталоге, где представлены однослойные и двухслойные материалы. Благодаря своим высоким характеристикам, тенты ПВХ используются в разных областях производства. В большинстве случаев тенты ПВХ применяют для следующих целей:

  • оборудование прицепов и автомобилей;
  • защита гаража от плохих погодных условий;
  • монтаж выезда из автомобильной мойки, защита окружающей среды;
  • на садовых участках можно укрыть инструменты;
  • обустройства навесов для туристической палатки;
  • защита автомобильной стоянки, складских помещений, зерновых хранилищ, других важных объектов.
чехол из ткани пвх

Тенты ПВХ в строительстве используются на протяжении длительного времени. Они смогут уберечь дорогостоящее оборудование и металлические предметы от плохих погодных условий, атмосферных осадков. Тенты ПВХ натягивается во время закладки фундамента, чтобы внутри сохранялся оптимальный температурный режим. Благодаря такому сооружению мастера смогут выполнять работы даже зимой.

Тент ПВХ привлекает своим легким весом, поэтому навесы сооружаются быстро и легко. Чтобы защитить большую площадь, на материале предусмотрены специальные клапаны. Благодаря их использованию можно выполнить скрепление нескольких полотен между собой. Они имеют удобную и продуманную конструкцию, что полностью исключает проникновение влаги в швы.
Ткань из поливинилхлорида имеет уникальные свойства. Именно поэтому тенты ПВХ нашли свое широкое применение для укрытия мастеров и людей, дорогостоящего оборудования от снега и дождя.

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