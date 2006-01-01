Изготовим под заказ тенты из материала с пропиткой поливинилхлорид. У нас широкий выбор плотности от 300 до 900 гм2. Возможно исполнение с огнестойкой или морозостойкой пропиткой. Стандартные размеры 2х3, 3х5, 3х6, 3х10, 3х15, 3х20, 4х6, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30, 30х30 м.

Тент ПВХ это прорезиненный тентовый материал, состоящий из синтетической основы и двухсторонним ПВХ нанесением, бывает разной плотности 500-1100 г./м2. Качественный и прочный тент ПВХ изготавливают из синтетического материала высокого качества. Его специально обрабатывают при помощи полимерного состава, для улучшения его характеристик. Он поможет улучшить характеристики и износоустойчивость тента ПВХ. Изделие не подвергается негативному механическому воздействию. Тент не деформируется под прямыми солнечными лучами. Материал можно использовать при разных температурах: от -60 до +90 градусов Цельсия.

Производство тентов ПВХ

Производство тентов ПВХ осуществляется по особой технологии. Поливинилхлорид является наилучшим композиционным материалом. Купить можно однослойные и двухслойные тенты. Они состоят из капрона, лавсана, нейлона и ПВХ.

Во время производства тента ПВХ особое внимание уделяют качеству проварки сварного шва (около 40 мм). Его проваривают при помощи горячего воздуха. Благодаря такой методике сваренный шов получается плотным, герметичным и качественным. Чтобы тент ПВХ прослужит длительное время, по периметру ткань подгибают в два слоя, дополнительно проваривают.

По периметру в двойную ткань монтируют люверсы или специальные кольца. Согласно установленным стандартам качества стандартный шаг 50 см. Оптимальный диаметр люверса 12 мм. Каждый человек сможет выбрать наиболее оптимальный вариант. Также можно заказать расположение люверсов по своему желанию.



Для производства тентов и пологов используют ПВХ ткань маркировки Г1. Она обладает низким уровнем горючести. У нас можно купить тенты, поверхность которых дополнительно покрыта лаком. Это покрытие защищает материал от негативного воздействия ультрафиолетовых лучей. Лучше выбирать тент ПВХ, который во время производства покрывался лаком, потому что такое покрытие способно исключить возможное налипание грязи, а также сажи.





У нас Вы можете купить ПВХ тенты стандартных размеров 3х5, 4х6, 6х8 и 8х10 м. Но мы готовы изготовить под заказ, в кратчайшие сроки тент любой плотности, размера и конфигураций.