При изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.
Ткань ПВХ, используемая для пошива тентов, представляет собой материал из прочно переплетенных полимерных нитей, с нанесенных с обоих сторон слоем поливинилхлорида. Тентовая ПВХ ткань полностью отвечает ныне действующим санитарно-гигиеническим нормативам. Цветовая гамма предлагаемых материалов обширна. По желанию заказчика наша компания изготовит ПВХ тенты определенного цвета и стиля, вписывающиеся в фирменный стиль компании заказчика.
Ткань ПВХ используется при изготовлении разнообразных тентовых конструкций. Из нее изготавливаются тенты для автомобильного транспорта, в том числе, кузовные и для прицепов, тенты покрывала и т.п. Зачастую этот материал применяется как защитные конструкции и покрытие ангаров, зернохранилищ, спортивных площадок, промышленных складов, автостоянок, теневых навесов и т.д.