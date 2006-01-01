Ленточные завесы: технология производства и особенности Недорогие ПВХ завесы от компании «Мир Тентов» изготавливаются из пленки французского производства EXTRUFLEX, которая характеризуется высокими показателями прочности, износостойкости и светопропускания. Крепежные элементы выполняются из оцинкованной стали. Она устойчива к коррозии и другим негативным воздействиям. У нас вы можете купить ПВХ завесы любых размеров: шириной от 0,2 до 0,4 метра и длиной 50 метров и более. Возможно изготовление продукции по вашим индивидуальным параметрам, в любом цвете и с любыми температурными характеристиками.

В ассортименте нашего интернет-магазина представлены следующие виды полосовых завес:Морозостойкие. Они выдерживают охлаждение до –45°С. Именно такие завесы используются в промышленных холодильниках и морозильниках.Светозащитные. Такие изделия предназначаются для эксплуатации при проведении сварочных работ.Стандартные. Завесы этого типа используются в стандартном температурном режиме от –5 до +50°С.Полосовые завесы ПВХ будут изготовлены точно по размерам заказчика из самых качественных материалов, доступных на российском рынке. Мы используем для изготовления полос ПВХ пленку EXTRUFLEX производство Франции - материал с высокими показателями износостойкости и светопропускания.Крепеж, которым снабжается завеса, дает возможность при необходимости быстро изменить степень нахлеста полос, а также убрать лишние или добавить недостающие.Простота и легкость монтажа/демонтажа завесы особенно важны при их сезонном использовании.В верхней части проема полосы за счет специфики крепежа имеют некоторый свободный ход. Завесы легко отодвигаются и беспрепятственно пропускают технику и персонал.Металлические детали крепежа изготовлены из оцинкованной стали, что обеспечивает их хорошую сохранность при любых условиях эксплуатации.