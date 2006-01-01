Ленточные завесы: технология производства и особенностиСобственное производство
Недорогие ПВХ завесы от компании «Мир Тентов» изготавливаются из пленки французского производства EXTRUFLEX, которая характеризуется высокими показателями прочности, износостойкости и светопропускания. Крепежные элементы выполняются из оцинкованной стали. Она устойчива к коррозии и другим негативным воздействиям.
У нас вы можете купить ПВХ завесы любых размеров: шириной от 0,2 до 0,4 метра и длиной 50 метров и более. Возможно изготовление продукции по вашим индивидуальным параметрам, в любом цвете и с любыми температурными характеристиками.
Недорогие ПВХ завесы от компании «Мир Тентов» изготавливаются из пленки французского производства EXTRUFLEX, которая характеризуется высокими показателями прочности, износостойкости и светопропускания. Крепежные элементы выполняются из оцинкованной стали. Она устойчива к коррозии и другим негативным воздействиям.
У нас вы можете купить ПВХ завесы любых размеров: шириной от 0,2 до 0,4 метра и длиной 50 метров и более. Возможно изготовление продукции по вашим индивидуальным параметрам, в любом цвете и с любыми температурными характеристиками.
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В ассортименте нашего интернет-магазина представлены следующие виды полосовых завес:
Морозостойкие. Они выдерживают охлаждение до –45°С. Именно такие завесы используются в промышленных холодильниках и морозильниках.
Светозащитные. Такие изделия предназначаются для эксплуатации при проведении сварочных работ.
Стандартные. Завесы этого типа используются в стандартном температурном режиме от –5 до +50°С.
Полосовые завесы ПВХ будут изготовлены точно по размерам заказчика из самых качественных материалов, доступных на российском рынке. Мы используем для изготовления полос ПВХ пленку EXTRUFLEX производство Франции - материал с высокими показателями износостойкости и светопропускания.
Крепеж, которым снабжается завеса, дает возможность при необходимости быстро изменить степень нахлеста полос, а также убрать лишние или добавить недостающие.
Простота и легкость монтажа/демонтажа завесы особенно важны при их сезонном использовании.
В верхней части проема полосы за счет специфики крепежа имеют некоторый свободный ход. Завесы легко отодвигаются и беспрепятственно пропускают технику и персонал.
Металлические детали крепежа изготовлены из оцинкованной стали, что обеспечивает их хорошую сохранность при любых условиях эксплуатации.
Мы предлагаем
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, прозрачная 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, прозрачная 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, прозрачная 400 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,4 м
Длина: 50 м
Толщина: 4 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 90 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, гладкая, прозрачная 200 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, гладкая, прозрачная 300 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, гладкая, прозрачная 400 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,4 м
Длина: 50 м
Толщина: 4 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 90 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, рифленая, прозрачная 200 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 21 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, рифленая, прозрачная 300 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 52 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ морозостойкая, рифленая, прозрачная 400 мм
Рабочая температура: от -45 до +35 Co
Ширина: 0,4 м
Длина: 50 м
Толщина: 4 мм
Цвет: синий, зеленый
Вес: 110 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная, красная 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: красный, полупрозрачный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная, красная 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: красный, полупрозрачный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная, зеленая 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: зеленый, полупрозрачный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная, зеленая 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: зеленый, полупрозрачный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная200 мм. (против насекомых, с запахом)
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: желтый, полупрозрачный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная 300 мм. (против насекомых, с запахом)
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: желтый, полупрозрачный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная 200 мм. (для сварки, против УФ-излучения, огнестойкая)
Рабочая температура: от -5 до +70 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: красный, полупрозрачный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, полупрозрачная 300 мм. (для сварки, против УФ-излучения, огнестойкая)
Рабочая температура: от -5 до +70 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: красный, полупрозрачный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, серая 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: серый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, серая 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: серый
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, черная 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: черный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, черная 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: черный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, синяя 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: синий
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, синяя 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: синий
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, белая 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: белый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, белая 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: белый
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, оранжевая 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: оранжевый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, оранжевая 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: оранжевый
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, красная 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: красный
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, красная 300 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,3 м
Длина: 50 м
Толщина: 3 мм
Цвет: красный
Вес: 50 кг
Производство: Франция
Завеса ПВХ стандартная, гладкая, непрозрачная, желтая 200 мм
Рабочая температура: от -5 до +50 Co
Ширина: 0,2 м
Длина: 50 м
Толщина: 2 мм
Цвет: желтый
Вес: 20 кг
Производство: Франция
Крепления для полосовых завес
Мы предлагаем Вам крепеж завесы из специального несущего карниза. Опускающиеся вниз ПВХ полосы должны перекрывать друг друга внахлест. Таким образом завеса надежно защищает проем от обзора и сквозняков, но оставляет возможность беспрепятственного прохода.
Монтаж полосовых завес
В зависимости от конфигурации проема, месторасположения и способа открывания дверей, несущая планка может быть установлена одним из двух способов, представленных на рисунке:
Несущая планка располагается горизонтально. Один из концов ПВХ пленки закрепляется между прижимными планками с помощью заклепок. Далее отрезается с помощью острого ножа с таким расчетом, чтобы при установке полосы на несущую планку, ее нижний конец не доходил до поверхности пола на 2,5-3 см, пленка за несколько дней немного провиснет. В противном случае полоса может быть оборвана, например, при наезде погрузчика.
Несущая планка располагается горизонтально. Один из концов ПВХ пленки закрепляется между прижимными планками с помощью заклепок. Далее отрезается с помощью острого ножа с таким расчетом, чтобы при установке полосы на несущую планку, ее нижний конец не доходил до поверхности пола на 2,5-3 см, пленка за несколько дней немного провиснет. В противном случае полоса может быть оборвана, например, при наезде погрузчика.
Нахлест должен соответствовать расчетному
2х200мм. нахлест на 1 проушину с каждой стороны на 4 cм. (40 %)
2х200мм. нахлест на 2 проушин с каждой стороны на 8 cм. (80 %)
3х300мм. нахлест на 1 проушину с каждой стороны на 4 cм. (29 %)
3х300мм. нахлест на 2 проушины с каждой стороны на 8 cм. (57 %)
3х300мм. нахлест на 3 проушины с каждой стороны на 12 cм. (86 %)
4х400мм. нахлест на 1 проушину с каждой стороны на 4 cм. (20 %)
4х400мм. нахлест на 2 проушины с каждой стороны на 8 cм. (40 %)
4х400мм. нахлест на 3 проушины с каждой стороны на 12 cм. (60 %)
Вызов замерщика
Вы, звоните по телефонам, указанным в разделе контакты, оставляете заявку на вызов Замерщика, после с Вами созванивается наш сотрудник и договаривается на удобное для Вас время и место встречи.
При встрече с Замерщиком:
- выбираете материал и цвет полосовых завес ПВХ;
- способ крепления завес к проему;
- производятся необходимые замеры;
- рассчитывается стоимость изделий и работ, составляется договор, назначается дата монтажа;
- Вы подписываете договор, вносите авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости работ, указанных в договоре (авансовый платеж можно внести, приехав в наш офис).
Выезд специалиста для расчета стоимости изделий или получения консультации:
- по Москве (в пределах МКАД) - 1500 руб;
- по Московской области (в пределах 20 км от МКАД) - от 2000 руб;
- по Московской области (в пределах 40 км от МКАД) - от 2500 руб;
- по Московской области (от 40 км от МКАД) - договорная; более удалённые объекты - по договорённости.
Вызвать замерщика
Для расчета стоимости термоизолирующих ПВХ завес, Вам необходимо отправить запрос на нашу электронную почту mirtentov@gmail.com и указать следующие параметры: ширина проема, высота проема, температурный режим, желаемый нахлест, интенсивность движения транспортных средств, количество.Самостоятельный замер и установка
Сфера применения
Если вам необходима завеса ПВХ морозостойкая, купить ее вы можете в нашей компании. Вот для чего используются такие изделия:
В морозильных и холодильных установках
Завесы создают необходимый микроклимат в огороженном помещении. Плотный морозостойкий материал поддерживает заданную температуру внутри камеры, не пропуская теплый воздух внутрь.
На автомойках и в автомастерских
Выполненные из прочного и долговечного материала, ПВХ завесы не боятся влаги и химически активных веществ. Поэтому их часто используют для разграничения помещений на автомобильной мойке. Например, зону, в которой моют транспортные средства, отделяют от полировочной зоны.
Вгипермаркетах и складских помещениях
ПВХ завесы — полосовые ленточные завесы — пользуются большим спросом на предприятиях, которым необходимо хранить значительные объемы разносортной продукции. Чтобы отделить мясо от рыбы, а рыбу от молочных товаров, используются именно такие завесы.
На больших производственных объектах
ПВХ-пленка играет роль заграждения на въездных проемах. С одной стороны, она сохраняет теплый воздух внутри помещения и позволяет предприятию не переплачивать за отопление. С другой стороны, ленточный завес не ограничивает перемещения автотранспорта и сотрудников объекта.
Преимущества продукции
Ленточные завесы, представленные на сайте «Мир Тентов», обладают массой важных достоинств:
- Долговечность. Такое изделие прослужит несколько лет, не потеряв своей прочности и эстетичности. Оно не боится перепадов температуры, сырости, химически агрессивных веществ и механических повреждений.
- Простота в монтаже. Ленточные завесы легко устанавливаются в любых проемах. Сначала крепится специальный карниз, а уже на нем фиксируются ПВХ полосы. При этом важно, чтобы ленты располагались внахлест, а карниз располагался строго горизонтально.
- Светопропускание. Прозрачная ПВХ завеса обеспечивает доступ солнечного и искусственного света в помещение, позволяя, таким образом, не переплачивать за электроэнергию. При необходимости полотна изготавливаются из непрозрачной пленки — она, наоборот, защищает объект от света и посторонних взглядов.
- Простота в уходе. Такие изделия можно мыть любыми чистящими средствами, предназначенными для ухода за соответствующими материалами.
- Разнообразие размеров и расцветок. Ленточные завесы изготавливаются по индивидуальному заказу. Просто укажите, какие параметры необходимы именно вам.
И главное: непрозрачные и прозрачные полосовые ПВХ завесы от производителя обеспечивают поддержание необходимого температурного режима в помещении, позволяя его владельцам экономить на электроэнергии. Купить такую продукцию дешево, заказать ее изготовление либо взять завесу в аренду можно в компании «Мир Тентов». Наш телефон в Москве: +7(495) 764-31-03 или +7(495) 545-18-44.