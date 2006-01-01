Мягкие окна — что это?
Такие конструкции изготавливаются из ПВХ пленки толщиной от 500 до 2000 микрон или из полиуретанового материала толщиной 500-700 микрон. Мягкие листы соединяются двумя способами: Пошив. В этом случае прозрачная пленка сшивается в полотна необходимого размера. В качестве окантовки для мягких окон используется полиэстровая ткань OXFORD. Она характеризуется высокой прочностью, эластичностью и водостойкостью. Сварка. Вы можете купить мягкие окна из ПВХ, изготовленные сварным методом. Он обеспечивает высокую герметичность и эстетичность швов. Окантовка для таких конструкций выполняется из ПВХ материала.
Гибкие окна имеют разные виды крепежа:
- ремни-подвязки;
- ролики-направляющие;
- металлические скобы;
- электроролики для скручивания в рулон и др.
В нашем интернет-магазине вы можете купить мягкие окна для веранды с разными видами крепления. Все крепежные элементы обладают высокой гибкостью и не боятся частого скручивания.
Производство мягких окон на веранду
Производство мягких окон ПВХ, окон для веранды мастерами "Мира Тентов" ведется из современных качественных материалов, с точным соблюдением технологии их обработки. Как и для любой другой нашей продукции, на гибкие окна ПВХ мы даем все гарантии качества. Для изготовления мягких окон применяются следующие виды обработки.
Пошив мягких окон
Материалом для окантовки служит водостойкая полиэстровая ткань OXFORD - практичный и износостойкий материал высокой эластичности. Предлагается широкая цветовая гамма. Для сшивания деталей кроя на швейных машинах применяются лавсановые нити. Этот вид окантовки более популярнее и выглядит значительно красивее, чем окантовка из ткани ПВХ.
Сварка мягких окон
Материалом для окантовки служит корейская ПВХ ткань высокой плотности. Детали соединяются высокотемпературной воздушной сваркой, что гарантирует отличные эстетические характеристики готовых изделий и полную водонепроницаемость. Материал ПВХ боле долговечен, он не разрушается от агрессивной среды. Данный вид окантовки очень популярен в кафе и ресторанах, ткань ПВХ легко моется и обладает высокой масло-бензостойкостью.
Мы свариваем мягкое стекло на оборудовании ТВЧ и гарантируем высокое качество сварного шва
Как крепить мягкие окна на веранду
Мы предложим разнообразные варианты крепежных конструкций для ваших мягких окон: ремни-подвязки, направляющие ролики, металлические скобы, ролики механические или электрические для скручивания в рулон (аналогично рулонным занавесям). Подчеркнем, что все материалы, используемые при изготовлении ПВХ мягких окон для веранд, обладают высокой гибкостью и не повреждаются при скручивании.
Виды окантовки для мягких окон
Крепление для мягких окон
При изготовлении мягких окон ПВХ выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации гибкого окна и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках окна ПВХ) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.
Подъемный механизм для скрутки мягких окон
Мягкие окна ПВХ бывают с ручным и электрическим (автоматическим) механизмом регулировки положения. Последний вариант с автоматическим механизмом для мягких окон более удобный, особенно, в помещениях с большим количеством окон или для окон, находящихся в труднодоступных местах, например, расположенных слишком высоко. Штора на валу представляет собой штору, раскручивающуюся на всю высоту и поднимающиеся при помощи компактного механизма. Размеры от 0,5 до 2,5 м.
Свойства прозрачной пленки ПВХ
Мы предлагаем вам прозрачную пленку ПВХ. Наша прозрачная пленка имеет ряд преимуществ по сравнению с другими. Прочность и долговечность нашей прозрачной пленки делают ее лучшим выбором для вас. Предназначена для закрытия оконных проемов в летних кафе, павильонах, ангарах и складах, произведенных из ПВХ-тканей.
Свойства прозрачной полиуретановой пленки
Изделия из полиуретановой пленки, получили широкое распространение, благодаря физико-химическим свойствам и удобству в использовании. Высокая физическая прочность (прочнее ПВХ почти в 10 раз!) Предназначена для закрытия оконных проемов в летних кафе, павильонах, ангарах и складах, произведенных из ПВХ-тканей.
Пленка для мягких окон на веранду
В качестве светопропускающей части используется ПВХ пленка 500-700-800-1000-2000 микрон толщиной или полиуретановая пленка 500 и 700 микрон. Прозрачность обоих материалов аналогична светопропусканию обычного оконного стекла. При этом цена мягких ПВХ окон существенно ниже.
Цена на мягкие окна ПВХ для веранды
Стоимость изготовления мягких окон на 1 кв. метр указана на сайте с включением базового крепежа: необходимого числа люверсов и фурнитуры по выбору заказчика (скобы с ремнем или поворотные). Прочие виды крепежа и фурнитуры (фиксирующие ремни, французские замки, замки-молнии), а также противомоскитные сетки, полиуретановые вставки - не включены в стандартную комплектацию и оплачиваются по отдельному прайсу.
Мы предлагаем
Заказать мягкие окна для веранды
Вызов замерщика
При встрече с Замерщиком:
- выбираете материал и цвет окантовки прозрачных окон;
- способ крепления окон к беседке или веранде и соответствующую фурнитуру;
- производятся необходимые замеры;
- рассчитывается стоимость изделий и работ, составляется договор, назначается дата монтажа;
- Вы подписываете договор, вносите авансовый платеж в размере 50% от общей стоимости работ, указанных в договоре (авансовый платеж можно внести, приехав в наш офис).
Выезд специалиста для расчета стоимости изделий или получения консультации:
- по Москве (в пределах МКАД) - 1500 руб;
- по Московской области (в пределах 20 км от МКАД) - от 2000 руб;
- по Московской области (в пределах 40 км от МКАД) - от 2500 руб;
- по Московской области (от 40 км от МКАД) - договорная; более удалённые объекты - по договорённости.
Самостоятельный замер и установка
Преимущества мягких окон
- Доступная стоимость. Конструкции из ПВХ и полиуретана на порядок дешевле, чем стеклянные окна.
- Безопасность. Мягкое полотно не бьется, от него не остается острых осколков. Даже если такое окно повредится, об его края нельзя будет порезаться.
- Долговечность. Вы можете купить мягкое окно из ПВХ для беседки — и на целых 10 лет забыть о замене этой конструкции.
- Светопропускание. Окна из ПВХ и полиуретана пропускают до 90% солнечного света. Этот показатель соответствует коэффициенту светопропускания стекла.
- Неприхотливость в уходе. Такие изделия легко моются обычным мыльным раствором.
- Сохранение микроклимата в помещении. Купить мягкие окна из ПВХ — значит, надежно защитить веранду, балкон или беседку от теплопотерь.
- Устойчивость к внешним воздействиям. Конструкции этого типа не боятся перепадов температур, снега, дождя и ветра.
- Простота в монтаже. Окна из ПВХ легко устанавливаются в любых проемах. В теплую погоду их можно полностью убрать — на это потребуется минимум усилий и времени.
- Прочность. Плотный синтетический материал не растягивается и не рвется. Он не боится механических воздействий.
И это — далеко не все причины купить мягкие окна для веранды, мансарды или беседки. Такие конструкции прекрасно вписываются в экстерьер строения и гармонично дополняют его интерьер. Удобно, что вы можете заказать изготовление ПВХ окна по индивидуальным размерам, с разной окантовкой, крепежной системой и толщиной полотна.