Мягкие окна ПВХ: купить мягкие окна для веранды, террасы или беседки от производителя в компании «Мир Тентов» Компания «Мир Тентов» предлагает вам купить мягкие окна для беседок либо заказать изготовление конструкций по вашим индивидуальным параметрам. Мы гарантируем высокое качество продукции, выгодные цены и быструю доставку заказов по Москве, Московской области и всей России. Расчет стоимости

Мягкие окна — что это?

Такие конструкции изготавливаются из ПВХ пленки толщиной от 500 до 2000 микрон или из полиуретанового материала толщиной 500-700 микрон. Мягкие листы соединяются двумя способами: Пошив. В этом случае прозрачная пленка сшивается в полотна необходимого размера. В качестве окантовки для мягких окон используется полиэстровая ткань OXFORD. Она характеризуется высокой прочностью, эластичностью и водостойкостью. Сварка. Вы можете купить мягкие окна из ПВХ, изготовленные сварным методом. Он обеспечивает высокую герметичность и эстетичность швов. Окантовка для таких конструкций выполняется из ПВХ материала.



Гибкие окна имеют разные виды крепежа: ремни-подвязки; ролики-направляющие; металлические скобы; электроролики для скручивания в рулон и др. Такие конструкции изготавливаются из ПВХ пленки толщиной от 500 до 2000 микрон или из полиуретанового материала толщиной 500-700 микрон. Мягкие листы соединяются двумя способами: Пошив. В этом случае прозрачная пленка сшивается в полотна необходимого размера. В качестве окантовки для мягких окон используется полиэстровая ткань OXFORD. Она характеризуется высокой прочностью, эластичностью и водостойкостью. Сварка. Вы можете купить мягкие окна из ПВХ, изготовленные сварным методом. Он обеспечивает высокую герметичность и эстетичность швов. Окантовка для таких конструкций выполняется из ПВХ материала. смотреть видео В нашем интернет-магазине вы можете купить мягкие окна для веранды с разными видами крепления. Все крепежные элементы обладают высокой гибкостью и не боятся частого скручивания.

Производство мягких окон на веранду

Производство мягких окон ПВХ, окон для веранды мастерами "Мира Тентов" ведется из современных качественных материалов, с точным соблюдением технологии их обработки. Как и для любой другой нашей продукции, на гибкие окна ПВХ мы даем все гарантии качества. Для изготовления мягких окон применяются следующие виды обработки. Производство мягких окон ПВХ, окон для веранды мастерами "Мира Тентов" ведется из современных качественных материалов, с точным соблюдением технологии их обработки. Как и для любой другой нашей продукции, на гибкие окна ПВХ мы даем все гарантии качества. Для изготовления мягких окон применяются следующие виды обработки.

Пошив мягких окон

Материалом для окантовки служит водостойкая полиэстровая ткань OXFORD - практичный и износостойкий материал высокой эластичности. Предлагается широкая цветовая гамма. Для сшивания деталей кроя на швейных машинах применяются лавсановые нити. Этот вид окантовки более популярнее и выглядит значительно красивее, чем окантовка из ткани ПВХ. Материалом для окантовки служит водостойкая полиэстровая ткань OXFORD - практичный и износостойкий материал высокой эластичности. Предлагается широкая цветовая гамма. Для сшивания деталей кроя на швейных машинах применяются лавсановые нити. Этот вид окантовки более популярнее и выглядит значительно красивее, чем окантовка из ткани ПВХ.

Сварка мягких окон

Материалом для окантовки служит корейская ПВХ ткань высокой плотности. Детали соединяются высокотемпературной воздушной сваркой, что гарантирует отличные эстетические характеристики готовых изделий и полную водонепроницаемость. Материал ПВХ боле долговечен, он не разрушается от агрессивной среды. Данный вид окантовки очень популярен в кафе и ресторанах, ткань ПВХ легко моется и обладает высокой масло-бензостойкостью. Материалом для окантовки служит корейская ПВХ ткань высокой плотности. Детали соединяются высокотемпературной воздушной сваркой, что гарантирует отличные эстетические характеристики готовых изделий и полную водонепроницаемость. Материал ПВХ боле долговечен, он не разрушается от агрессивной среды. Данный вид окантовки очень популярен в кафе и ресторанах, ткань ПВХ легко моется и обладает высокой масло-бензостойкостью.

Мы свариваем мягкое стекло на оборудовании ТВЧ и гарантируем высокое качество сварного шва

Как крепить мягкие окна на веранду

Мы предложим разнообразные варианты крепежных конструкций для ваших мягких окон: ремни-подвязки, направляющие ролики, металлические скобы, ролики механические или электрические для скручивания в рулон (аналогично рулонным занавесям). Подчеркнем, что все материалы, используемые при изготовлении ПВХ мягких окон для веранд, обладают высокой гибкостью и не повреждаются при скручивании. Мы предложим разнообразные варианты крепежных конструкций для ваших мягких окон: ремни-подвязки, направляющие ролики, металлические скобы, ролики механические или электрические для скручивания в рулон (аналогично рулонным занавесям). Подчеркнем, что все материалы, используемые при изготовлении ПВХ мягких окон для веранд, обладают высокой гибкостью и не повреждаются при скручивании.