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Тент тарпаулин

Если вам требуется заказать тенты тарпаулин стандартных или заказных размеров, обращайтесь в МИР ТЕНТОВ. Мы производственная компания, а значит дадим лучшую цену и гарантию на изделие. Работаем со всеми регионами России.
Тарпаулин - новое слово в практике производства укрывных защитных материалов. Выполняется по специальной технологии зарубежными компаниями. ООО «Мир тентов» напрямую сотрудничает с признанными производителями материалов серии «Тарпаулин» (включая знаменитого французского поставщика «Леруа Мерлен»). В нашем каталоге представлен большой выбор размеров готовых изделий из них (пологи, навесы, тенты) и тарпаулин в рулонах разной длины намотки..
Как выбрать тент тарпаулин
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Особенности материала

В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.
Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя:

  • синий;
  • зеленый;
  • белый;
  • черный и другие.

Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).
Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.

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Преимущества материалов серии «Тарпаулин»

Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности.

Плюс ко всему тарпаулин:

  • демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);
  • равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);
  • не боится сырости;
  • не гниет, не интересен грызунам;
  • имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);
  • совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;
  • устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв).

Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.

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Есть ли недостатки?

Хотя сфера полезного применения пологов из тарпаулина не ограничена, некоторые его особенности делают его применение недостаточно обоснованным и эффективным по сравнению с брезентом. Секрет в том, что новомодное укрытие задерживает не только воду, но и воздух.
В практике защиты бетонных фундаментов это не так важно. А там, где цементный раствор заливается на металлическое основание и закрывается пологом, данный момент может иметь значение. Коррозия – главный враг металлоконструкций – более вероятна в безвоздушной среде.
Впрочем, воздухонепроницаемость – это проблема не только материалов из тарпаулина, но и большинства аналогов. ПВХ, пленки, нейлон и другая синтетика – все это задерживает воздух.

Обращаем Ваше внимание, что допустимый технологический разброс по длине и ширине тентов и тентового полотна +/- 3%.

Мы предлагаем

Тент утепленный тарпаулин 120 гм2
Тент утепленный тарпаулин 120 гм2
Материал : Тарпаулин
Плотность : 340 г/м2
Тип утеплителя: изолон 5 мм
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: зеленый
Стандартные размеры: 2х3....20х20 м
Производство: Китай
150 руб/м2
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Тент утепленный тарпаулин 180 гм2
Тент утепленный тарпаулин 180 гм2
Материал : Тарпаулин
Плотность : 460 г/м2
Тип утеплителя: изолон 5 мм
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий
Стандартные размеры: 2х3....20х20 м
Производство: Китай
190 руб/м2
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Тент утепленный тарпаулин 280 гм2
Тент утепленный тарпаулин 280 гм2
Материал : Тарпаулин
Плотность : 660 г/м2
Тип утеплителя: изолон 5 мм
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Водоупорность: 2 м, водного столба
Цвет: синий/черный
Стандартные размеры: 2х3....20х20 м
Производство: Китай
240 руб/м2
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тент тарпаулин 80 гм.
Тент тарпаулин 80 гм2
Плотность : 80 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий/ серебро
Стандартные размеры: 2х3....15х20 м
Срок службы: 1 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
38 руб/м2
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тент тарпаулин 120 г/м2.
Тент тарпаулин 90 гм2
Плотность : 90 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: зеленый / серебро
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 1 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
48 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 120 гм2
Тент тарпаулин 120 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 120 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: зеленый / серебро
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 1-2 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
58 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 120 камуфляж
Тент тарпаулин камуфляж 120 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 120 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: камуфляж / хаки
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 1-2 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
105 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 120 белый
Тент тарпаулин фасадный 120 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 120 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2,6х50 3,3х50 м
Срок службы: 1-2 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
115 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 150 гм2
Тент тарпаулин 150 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 150 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий / коричневый
Стандартные размеры: 2х3........20х30 м. м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
78 руб/м2
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тент тарпаулин 180 синий
Тент тарпаулин 180 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 180 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,3 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий / серебро
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
88 руб/м2
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тент тарпаулин огнестойкий
Тент тарпаулин огнестойкий 180 гм2
Свойство: Усиленные углы
Материал : Негорючий
Плотность : 180 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,3 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2х3....20х20 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
155 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 200 белый
Тент тарпаулин фасадный 200 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 200 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,2 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: белый
Стандартные размеры: 2,6х50 3,3х50 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
155 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 230 г/м2.
Тент тарпаулин 230 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 230 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,3 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: черный/ белый
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
115 руб/м2
Подробнее
тент тарпаулин 280 г/м2.
Тент тарпаулин 280 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 280 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,4 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий / черный
Стандартные размеры: 2х3....20х30 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
135 руб/м2
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тент тарпаулин 360 г/м2.
Тент тарпаулин 360 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 360 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,4 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий / черный
Стандартные размеры: 3х4....10х12 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
205 руб/м2
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тент тарпаулин 460 г/м2.
Тент тарпаулин 460 гм2
Свойство: Усиленные углы
Плотность : 460 г/м2
Рабочая температура: от -40 до +70 Co
Толщина: 0,4 мм
Водоупорность: 1,5 м, водного столба
Цвет: синий / черный
Стандартные размеры: 3х4....10х12 м
Срок службы: 2-3 год
Характеристика в разделе (карточка): Люверсы шагом 50 см
230 руб/м2
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Полотно Тарпаулин

Ткань тарпаулин изготовлена из полиэтиленовой ткани, ламинированной светостабилизированной пленкой с двух сторон. Этот материал является очень прочным и надежным, так же он имеет гидроизолирующие свойства. Ни вода, ни любые другие жидкости, а так же пар не смогут проникнуть через крепко сплетенные нити тарпаулина. Чаще всего этот уникальный по своим свойствам материал производится в зеленом, синем, темно-зеленом и темно-синем цветах.

полотно тарпаулин
фурнитура для тентов тарпаулин
Виды крепления для тентов

При изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.

Тент утепленный тарпаулин

Трехслойные тенты состоят из 2 внешних тарпаулиновых полотнищ и проложенного между ними слоя утеплителя (изолон толщиной 5 мм).
Используются для уменьшения потерь тепла при выполнении работ на строящихся объектах. Благодаря водостойкости тарпаулина обеспечивают также полноценную защиту объекта от осадков, сырости и продувания.
По всему периметру тент тарпаулин утепленный имеет металлические люверсы для пропуска крепежного троса

тент тарпаулин утепленный
цвета тентов тарпаулин
Цвета тканей ТАРПАУЛИН

Материал "ТАРПАУЛИН" представляет собой растянутый полиэтилен, нарезанный на узкие полосы и переплетенный (по типу мешков для сахара). Материал с двух сторон ламинирован расплавом полиэтилена, что делает его гладким на ощупь. В результате получился материал превосходящий по прочностным характеристикам любую полиэтиленовую пленку (в том числе и армированную).

Применение тентов тарпаулин

Как и другие укрывные материалы, тарпаулин представлен длинным рядом стандартных типоразмеров от 2х3 до 15х20 м. В каталоге готовых тарпаулиновых навесов можно найти и купить укрытие для любого объекта:

  • конструктивного элемента здания;
  • большого или малого экскаватора;
  • легковой машины;
  • открытого склада продукции;
  • недостроенного здания и т. д.
применение тентов тарпаулин

Если стандартная площадь покрытия вам не подходит, мы изготовим тарпаулиновый навес или полог на заказ нестандартного размера. Конструктивные преимущества готового изделия (армирование, люверсы) сохранятся.
Полиэтиленовые и полипропиленовые тенты представлены в семи вариантах плотности от 80 до 460 г/кв. м. Верхнего предела достаточно, чтобы добиться качественной защиты конструкций практически в любых климатических условиях.
Если вы планируете купить тенты из тарпаулина, обратите внимание на готовые модели с усиленными уголками. В них уже встроены алюминиевые люверсы и проведена дополнительная защита от изгиба. Для маскировки строительных лесов такие материалы подходят оптимально. Равно как и для укрытия кузова автомобиля или эксплуатации в других условиях с интенсивной нагрузкой.

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Утепленный тарпаулин

Температурный режим применения тарпаулина у всех моделей один – от -40 до +70. Класс водоупорности – до 1,5 м водяного столба. Материал очень тонкий – от 0,2 до 0,5 мм, – но прочный.
Если вам нужна большая толщина, обратите внимание на утепленный тарпаулин со слоем изоляции от 5 до 10 мм. Здесь, как в большинстве случаев с техническими тканями, применяется изолон – прочный, долговечный и надежный. Утепленный тент из тарпаулина отлично удерживает температуру внутри контура и широко применяется при устройстве сварочных палаток или крытых шатров для производства металлоплавильных работ.

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