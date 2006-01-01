Особенности материала
В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.
Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя:
- синий;
- зеленый;
- белый;
- черный и другие.
Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).
Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.
Преимущества материалов серии «Тарпаулин»
Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности.
Плюс ко всему тарпаулин:
- демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);
- равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);
- не боится сырости;
- не гниет, не интересен грызунам;
- имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);
- совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;
- устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв).
Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.
Есть ли недостатки?
Хотя сфера полезного применения пологов из тарпаулина не ограничена, некоторые его особенности делают его применение недостаточно обоснованным и эффективным по сравнению с брезентом. Секрет в том, что новомодное укрытие задерживает не только воду, но и воздух.
В практике защиты бетонных фундаментов это не так важно. А там, где цементный раствор заливается на металлическое основание и закрывается пологом, данный момент может иметь значение. Коррозия – главный враг металлоконструкций – более вероятна в безвоздушной среде.
Впрочем, воздухонепроницаемость – это проблема не только материалов из тарпаулина, но и большинства аналогов. ПВХ, пленки, нейлон и другая синтетика – все это задерживает воздух.
Обращаем Ваше внимание, что допустимый технологический разброс по длине и ширине тентов и тентового полотна +/- 3%.
Мы предлагаем
Полотно Тарпаулин
Ткань тарпаулин изготовлена из полиэтиленовой ткани, ламинированной светостабилизированной пленкой с двух сторон. Этот материал является очень прочным и надежным, так же он имеет гидроизолирующие свойства. Ни вода, ни любые другие жидкости, а так же пар не смогут проникнуть через крепко сплетенные нити тарпаулина. Чаще всего этот уникальный по своим свойствам материал производится в зеленом, синем, темно-зеленом и темно-синем цветах.
Виды крепления для тентов
При изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.
Тент утепленный тарпаулин
Трехслойные тенты состоят из 2 внешних тарпаулиновых полотнищ и проложенного между ними слоя утеплителя (изолон толщиной 5 мм).
Используются для уменьшения потерь тепла при выполнении работ на строящихся объектах. Благодаря водостойкости тарпаулина обеспечивают также полноценную защиту объекта от осадков, сырости и продувания.
По всему периметру тент тарпаулин утепленный имеет металлические люверсы для пропуска крепежного троса
Цвета тканей ТАРПАУЛИН
Материал "ТАРПАУЛИН" представляет собой растянутый полиэтилен, нарезанный на узкие полосы и переплетенный (по типу мешков для сахара). Материал с двух сторон ламинирован расплавом полиэтилена, что делает его гладким на ощупь. В результате получился материал превосходящий по прочностным характеристикам любую полиэтиленовую пленку (в том числе и армированную).
Применение тентов тарпаулин
Как и другие укрывные материалы, тарпаулин представлен длинным рядом стандартных типоразмеров от 2х3 до 15х20 м. В каталоге готовых тарпаулиновых навесов можно найти и купить укрытие для любого объекта:
- конструктивного элемента здания;
- большого или малого экскаватора;
- легковой машины;
- открытого склада продукции;
- недостроенного здания и т. д.
Если стандартная площадь покрытия вам не подходит, мы изготовим тарпаулиновый навес или полог на заказ нестандартного размера. Конструктивные преимущества готового изделия (армирование, люверсы) сохранятся.
Полиэтиленовые и полипропиленовые тенты представлены в семи вариантах плотности от 80 до 460 г/кв. м. Верхнего предела достаточно, чтобы добиться качественной защиты конструкций практически в любых климатических условиях.
Если вы планируете купить тенты из тарпаулина, обратите внимание на готовые модели с усиленными уголками. В них уже встроены алюминиевые люверсы и проведена дополнительная защита от изгиба. Для маскировки строительных лесов такие материалы подходят оптимально. Равно как и для укрытия кузова автомобиля или эксплуатации в других условиях с интенсивной нагрузкой.
Утепленный тарпаулин
Температурный режим применения тарпаулина у всех моделей один – от -40 до +70. Класс водоупорности – до 1,5 м водяного столба. Материал очень тонкий – от 0,2 до 0,5 мм, – но прочный.
Если вам нужна большая толщина, обратите внимание на утепленный тарпаулин со слоем изоляции от 5 до 10 мм. Здесь, как в большинстве случаев с техническими тканями, применяется изолон – прочный, долговечный и надежный. Утепленный тент из тарпаулина отлично удерживает температуру внутри контура и широко применяется при устройстве сварочных палаток или крытых шатров для производства металлоплавильных работ.