Тент тарпаулин Если вам требуется заказать тенты тарпаулин стандартных или заказных размеров, обращайтесь в МИР ТЕНТОВ. Мы производственная компания, а значит дадим лучшую цену и гарантию на изделие. Работаем со всеми регионами России.

Тарпаулин - новое слово в практике производства укрывных защитных материалов. Выполняется по специальной технологии зарубежными компаниями. ООО «Мир тентов» напрямую сотрудничает с признанными производителями материалов серии «Тарпаулин» (включая знаменитого французского поставщика «Леруа Мерлен»). В нашем каталоге представлен большой выбор размеров готовых изделий из них (пологи, навесы, тенты) и тарпаулин в рулонах разной длины намотки.. Как выбрать тент тарпаулин смотреть видео

Особенности материала В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.

Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя: синий;

зеленый;

белый;

черный и другие. Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).

Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.

Преимущества материалов серии «Тарпаулин» Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности. Плюс ко всему тарпаулин: демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);

равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);

не боится сырости;

не гниет, не интересен грызунам;

имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);

совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;

устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв). Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.