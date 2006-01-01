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Тент тарпаулин

тент тарпаулинТарпаулин (или терпаулинг от tarpauling) – новое слово в практике производства укрывных защитных материалов. Выполняется по специальной технологии зарубежными компаниями. ООО «Мир тентов» напрямую сотрудничает с признанными производителями материалов серии «Тарпаулин» (включая знаменитого французского поставщика «Леруа Мерлен»). В нашем каталоге представлен большой выбор размеров готовых изделий из них (пологи, навесы, тенты) и тарпаулин в рулонах разной длины намотки.

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Особенности материала
В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.
Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя:
  • сертификат синий;
  • зеленый;
  • белый;
  • черный и другие.
Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).
Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.
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Преимущества материалов серии «Тарпаулин»
Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности.
Плюс ко всему тарпаулин:
  • демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);
  • равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);
  • не боится сырости;
  • не гниет, не интересен грызунам;
  • имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);
  • совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;
  • устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв).

Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.
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Есть ли недостатки?
Хотя сфера полезного применения пологов из тарпаулина не ограничена, некоторые его особенности делают его применение недостаточно обоснованным и эффективным по сравнению с брезентом. Секрет в том, что новомодное укрытие задерживает не только воду, но и воздух.
В практике защиты бетонных фундаментов это не так важно. А там, где цементный раствор заливается на металлическое основание и закрывается пологом, данный момент может иметь значение. Коррозия – главный враг металлоконструкций – более вероятна в безвоздушной среде.
Впрочем, воздухонепроницаемость – это проблема не только материалов из тарпаулина, но и большинства аналогов. ПВХ, пленки, нейлон и другая синтетика – все это задерживает воздух.
 
Обращаем Ваше внимание, что допустимый технологический разброс по длине и ширине тентов и тентового полотна +/- 3%
 
тент тарпаулин 80 г/м2.Цвет: синий/ серебро
Плотность 80 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2  мм.
Водоупорность, 1500 мм водного столба
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 15х20 м.
Срок службы 1 год
Цена 27 руб./м2.

Тент тарпаулин 120 ►►►
тент тарпаулин 120 г/м2.Цвет: зеленый / серебро
Плотность 120 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 100 см.
Размеры: 2х3, 2х10, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 1 год
Цена 32 руб/м2.
Заказной размер 55 руб/м2.

тент тарпаулин 120 г/м2, усиленныйУсиленные углы
Цвет: зеленый / серебро
Плотность 120 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 3х10, 3х15, 3х20, 4х5, 4х6, 4х8, 4х10, 4х15, 4х20, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 1-2 года
Цена 38 руб/м2.
Заказной размер 55 руб/м2.
тент тарпаулин 120 камуфляжУсиленные углы
Цвет: камуфляж / хаки
Плотность 120 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 4х10, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 1-2 года
Цена 50 руб/м2.
Заказной размер 60 руб/м2.

Тент тарпаулин 120 ►►►
тент тарпаулин 120 белый
Цвет: белый
Плотность 120 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2,6х50, 3,3х50 м.
Срок службы 1-2 года
Цена 70 руб/м2.

тент тарпаулин 180 синий Цвет: синий / серебро
Плотность 180 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,3 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 100 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 2-3 года.
Цена 56 руб/м2.
Заказной размер 75 руб/м2.
тент тарпаулин 180 усиленныйУсиленные углы
Цвет: синий / серебро
Плотность 180 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,3 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 2-3 года.
Цена 65 руб/м2.
Заказной размер 75 руб/м2.

 тент тарпаулин 200 белый
Цвет: белый
Плотность 200 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,2 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2,6х50, 3,3х50 м.
Срок службы 2-3 года
Цена 90 руб/м2.

Тент тарпаулин усиленный 230 ►►►
тент тарпаулин 230 г/м2.Усиленные углы
Цвет: черный/ белый
Плотность 230 г/м2.
Рабочая температура от  -40 до +70 C.
Толщина от 0,3 мм.
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 2х3, 3х4, 3х5, 3х6, 4х5, 4х6, 4х8, 5х6, 6х8, 6х10, 8х10, 8х12, 10х12, 10х15, 10х20, 15х15, 15х20, 20х20, 20х30 м.
Срок службы 2-3 года
Цена 70 руб/м2.
 
Тент тарпаулин 280 ►►►
тент тарпаулин 280 г/м2.Цвет: синий / черный
Плотность 280 г/м2.
Рабочая температура от -40 до +70 C.
Толщина , мм  от 0,4
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 3х4, 4х6, 5х6, 6х8, 10х12 м.
Срок службы 2-3 года
Цена 75 руб/м2.
Заказной размер 90 руб/м2.

 тент тарпаулин 360 г/м2.
Цвет: синий / черный
Плотность 360 г/м2.
Рабочая температура от -40 до +70 C.
Толщина , мм  от 0,4
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 3х4, 4х6, 5х6, 6х8, 10х12 м.
Срок службы 2-3 года
Цена 100 руб/м2.
Заказной размер 120 руб/м2.

 тент тарпаулин 460 г/м2.
Цвет: синий / черный
Плотность 460 г/м2.
Рабочая температура от -40 до +70 C.
Толщина , мм  от 0,5
Водоупорность водного столба 1500 мм.
Люверсы шагом 50 см.
Размеры: 3х4, 4х6, 5х6, 6х8, 10х12 м.
Срок службы 2-3 года
Цена 120 руб/м2.
Заказной размер 140 руб/м2.
крепление для тентов тарпаулинПри изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.

Тент утепленный тарпаулин ►►►
тарпаулин утепленный
Трехслойные тенты состоят из 2 внешних тарпаулиновых полотнищ и проложенного между ними слоя утеплителя (изолон толщиной 5 мм). 
Используются для уменьшения потерь тепла при выполнении работ на строящихся объектах. Благодаря водостойкости тарпаулина обеспечивают также полноценную защиту объекта от осадков, сырости и продувания. 
По всему периметру тент тарпаулин утепленный имеет металлические люверсы для пропуска крепежного троса.
 
Тентовая ткань ТАРПАУЛИН ►►►
ткань тарпаулин
Тентовые полотна ТАРПАУЛИН изготовлены из ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ткани, ламинированной светостабилизированной пленкой с двух сторон.
Идеально подходит для устройства непрозрачных ограждений стройплощадок! Ширина 2 и 4 метра, рулоны по 25 и 50 метров. Прочнее и дешевле, чем любая армированная пленка. Именно из этой тентовой ткани изготавливаются строительные тенты ТАРПАУЛИН всех размеров.

Цвета тканей ТАРПАУЛИН ►►►
цвета ткани тарпаулинМатериал  "ТАРПАУЛИН" представляет собой растянутый полиэтилен, нарезанный на узкие полосы и переплетенный (по типу мешков для сахара). Материал с двух сторон ламинирован расплавом полиэтилена, что делает его гладким на ощупь. В результате получился материал превосходящий по прочностным характеристикам любую полиэтиленовую пленку (в том числе и армированную).
 
 
Характеристики (в помощь при выборе)
Как и другие укрывные материалы, тарпаулин представлен длинным рядом стандартных типоразмеров от 2х3 до 15х20 м. В каталоге готовых тарпаулиновых навесов можно найти и купить укрытие для любого объекта:
  • фото тентов тарпаулинконструктивного элемента здания;
  • большого или малого экскаватора;
  • легковой машины;
  • открытого склада продукции;
  • недостроенного здания и т. д.
Если стандартная площадь покрытия вам не подходит, мы изготовим тарпаулиновый навес или полог на заказ нестандартного размера. Конструктивные преимущества готового изделия (армирование, люверсы) сохранятся.
Полиэтиленовые и полипропиленовые тенты представлены в семи вариантах плотности от 80 до 460 г/кв. м. Верхнего предела достаточно, чтобы добиться качественной защиты конструкций практически в любых климатических условиях.
Если вы планируете купить тенты из тарпаулина, обратите внимание на готовые модели с усиленными уголками. В них уже встроены алюминиевые люверсы и проведена дополнительная защита от изгиба. Для маскировки строительных лесов такие материалы подходят оптимально. Равно как и для укрытия кузова автомобиля или эксплуатации в других условиях с интенсивной нагрузкой.
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Утепленный тарпаулин
Температурный режим применения тарпаулина у всех моделей один – от -40 до +70. Класс водоупорности – до 1,5 м водяного столба. Материал очень тонкий – от 0,2 до 0,5 мм, – но прочный.
Если вам нужна большая толщина, обратите внимание на утепленный тарпаулин со слоем изоляции от 5 до 10 мм. Здесь, как в большинстве случаев с техническими тканями, применяется изолон – прочный, долговечный и надежный. Утепленный тент из тарпаулина отлично удерживает температуру внутри контура и широко применяется при устройстве сварочных палаток или крытых шатров для производства металлоплавильных работ.
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