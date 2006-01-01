



Особенности материала

В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.

Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя:

синий;

зеленый;

белый;

черный и другие.

Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).

Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.









Преимущества материалов серии «Тарпаулин»

Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности.

Плюс ко всему тарпаулин:

демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);

равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);

не боится сырости;

не гниет, не интересен грызунам;

имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);

совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;

устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв).





Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.



Есть ли недостатки?

Хотя сфера полезного применения пологов из тарпаулина не ограничена, некоторые его особенности делают его применение недостаточно обоснованным и эффективным по сравнению с брезентом. Секрет в том, что новомодное укрытие задерживает не только воду, но и воздух.

В практике защиты бетонных фундаментов это не так важно. А там, где цементный раствор заливается на металлическое основание и закрывается пологом, данный момент может иметь значение. Коррозия – главный враг металлоконструкций – более вероятна в безвоздушной среде.