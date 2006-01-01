Тарпаулин (или терпаулинг от tarpauling) – новое слово в практике производства укрывных защитных материалов. Выполняется по специальной технологии зарубежными компаниями. ООО «Мир тентов» напрямую сотрудничает с признанными производителями материалов серии «Тарпаулин» (включая знаменитого французского поставщика «Леруа Мерлен»). В нашем каталоге представлен большой выбор размеров готовых изделий из них (пологи, навесы, тенты) и тарпаулин в рулонах разной длины намотки.
Особенности материала
В основе технологии – первичный плетеный полиэтилен. Он нарезается тонкими лентами и сплетается в плотную прочную систему по аналогии с мешками для сахара. Отталкивающие свойства технической ткани обеспечиваются ламинацией – она наносится с обеих сторон методом светополимеризации и обеспечивает уникальные качества материала.
Готовые полотна – тарпаулиновые строительные укрывные тенты – имеют двухцветное или одноцветное исполнение. У нас вы можете подобрать наиболее привлекательный оттенок для создания нужного настроения в зоне размещения укрытия (если это развлекательная выездная площадка, например). Варианты наружного слоя:
синий;
зеленый;
белый;
черный и другие.
Внутренняя сторона тента или полотна может быть того же цвета, что и внешняя, или отличаться от нее (серебро, синий в комбинации с черным наружным цветом и т. д.).
Тенты из тарпаулина отличаются повышенной гибкостью, что не добавит проблем при их монтаже. Край изделий загнут и армирован шнуром для качественного монтажа. С шагом в 0,5–1 м по всему периметру установлены алюминиевые люверсы.
Преимущества материалов серии «Тарпаулин»
Изначально тарпаулин для укрывных материалов создавался, как альтернатива брезенту и армированным пленкам, лишенная их классических недостатков. И в своих стремлениях изобретатель преуспел. Тенты и укрытия из тарпаулина в 5 раз легче брезента (и полотен ПВХ). Они великолепно удерживают форму даже при длительной ветровой нагрузке, на что не способна армированная пленка даже высокой плотности.
Плюс ко всему тарпаулин:
демонстрирует практически абсолютную водонепроницаемость (укрытие остается совершенно сухим даже при многочасовом взаимодействии тента с водой);
равнодушен к ультрафиолету (долго сохраняет сочный яркий цвет);
не боится сырости;
не гниет, не интересен грызунам;
имеет очень малый вес, что существенно облегчает установку полога и его снятие (транспортировку);
совершенно не продуваемый – сохраняет форму, прекрасно предупреждая растяжения или иные деформации;
устойчив к механическим нагрузкам (высокая прочность на разрыв).
Это более гибкий и удобный в работе универсальный укрывочный материал, который уже успели оценить не только строители, но и транспортные компании, производители, оптовые торговые базы и многие другие. Взгляните на наши цены за тарпаулин в рулонах и тентах – у вас тоже появится мотив опробовать новую технологию. Доставку по Москве мы гарантируем в самые короткие сроки.
Есть ли недостатки?
Хотя сфера полезного применения пологов из тарпаулина не ограничена, некоторые его особенности делают его применение недостаточно обоснованным и эффективным по сравнению с брезентом. Секрет в том, что новомодное укрытие задерживает не только воду, но и воздух.
В практике защиты бетонных фундаментов это не так важно. А там, где цементный раствор заливается на металлическое основание и закрывается пологом, данный момент может иметь значение. Коррозия – главный враг металлоконструкций – более вероятна в безвоздушной среде.
Впрочем, воздухонепроницаемость – это проблема не только материалов из тарпаулина, но и большинства аналогов. ПВХ, пленки, нейлон и другая синтетика – все это задерживает воздух.
Обращаем Ваше внимание, что допустимый технологический разброс по длине и ширине тентов и тентового полотна +/- 3%
Цвет: синий / черный
Плотность 460 г/м2.
Рабочая температура от -40 до +70 C.
Толщина , мм от 0,5
Водоупорность водного столба 1500 мм. Люверсы шагом 50 см. Размеры: 3х4, 4х6, 5х6, 6х8, 10х12 м. Срок службы 2-3 года Цена 120 руб/м2. Заказной размер 140 руб/м2.
При изготовлении тентов выбирается тот вид креплений, который обеспечит максимальное удобство при повседневной эксплуатации тента и гарантирует его надежную фиксацию в рабочем положении. В одной конструкции могут быть использованы различные виды креплений (на различных участках тента) - люверсы, скобы, магниты, направляющие профили с роликами и пр.
Тентовые полотна ТАРПАУЛИН изготовлены из ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ткани, ламинированной светостабилизированной пленкой с двух сторон.
Идеально подходит для устройства непрозрачных ограждений стройплощадок! Ширина 2 и 4 метра, рулоны по 25 и 50 метров. Прочнее и дешевле, чем любая армированная пленка. Именно из этой тентовой ткани изготавливаются строительные тенты ТАРПАУЛИН всех размеров.
Материал "ТАРПАУЛИН" представляет собой растянутый полиэтилен, нарезанный на узкие полосы и переплетенный (по типу мешков для сахара). Материал с двух сторон ламинирован расплавом полиэтилена, что делает его гладким на ощупь. В результате получился материал превосходящий по прочностным характеристикам любую полиэтиленовую пленку (в том числе и армированную).
Характеристики (в помощь при выборе)
Как и другие укрывные материалы, тарпаулин представлен длинным рядом стандартных типоразмеров от 2х3 до 15х20 м. В каталоге готовых тарпаулиновых навесов можно найти и купить укрытие для любого объекта:
конструктивного элемента здания;
большого или малого экскаватора;
легковой машины;
открытого склада продукции;
недостроенного здания и т. д.
Если стандартная площадь покрытия вам не подходит, мы изготовим тарпаулиновый навес или полог на заказ нестандартного размера. Конструктивные преимущества готового изделия (армирование, люверсы) сохранятся.
Полиэтиленовые и полипропиленовые тенты представлены в семи вариантах плотности от 80 до 460 г/кв. м. Верхнего предела достаточно, чтобы добиться качественной защиты конструкций практически в любых климатических условиях.
Если вы планируете купить тенты из тарпаулина, обратите внимание на готовые модели с усиленными уголками. В них уже встроены алюминиевые люверсы и проведена дополнительная защита от изгиба. Для маскировки строительных лесов такие материалы подходят оптимально. Равно как и для укрытия кузова автомобиля или эксплуатации в других условиях с интенсивной нагрузкой.
Утепленный тарпаулин
Температурный режим применения тарпаулина у всех моделей один – от -40 до +70. Класс водоупорности – до 1,5 м водяного столба. Материал очень тонкий – от 0,2 до 0,5 мм, – но прочный.
Если вам нужна большая толщина, обратите внимание на утепленный тарпаулин со слоем изоляции от 5 до 10 мм. Здесь, как в большинстве случаев с техническими тканями, применяется изолон – прочный, долговечный и надежный. Утепленный тент из тарпаулина отлично удерживает температуру внутри контура и широко применяется при устройстве сварочных палаток или крытых шатров для производства металлоплавильных работ.